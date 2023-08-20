TCDD tren seferlerinde değişiklik

Bu çerçevede, çalışmalar için geniş zaman aralığı oluşturmak amacıyla bugünden itibaren Adana ile Mersin arasında tek hat tren işletmeciliği yapılacak.

Bu nedenle Adana ile Mersin arasında 6+6 ve İskenderun ile Mersin arasında 2+2 sefer olmak üzere bölgesel tren seferleri toplamda 8+8 olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca yolcu taleplerini karşılamak amacıyla bunlardan 4+4 sefer, iki dizi halinde 524 yolcu kapasiteyle hizmet verilecek.