TCDD tren seferlerinde değişiklik
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, tren seferlerine yol çalışmaları nedeniyle değişikliğe gidildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgi duyurusuna göre, “Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı Projesi” çerçevesinde yürütülen yol çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin ve İskenderun-Mersin, İslahiye-Mersin bölgesel tren seferlerinde değişiklik yapıldı.