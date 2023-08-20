TCDD tren seferlerinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, tren seferlerine yol çalışmaları nedeniyle değişikliğe gidildi.

TCDD tren seferlerinde değişiklik - 1

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgi duyurusuna göre, “Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı Projesi” çerçevesinde yürütülen yol çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin ve İskenderun-Mersin, İslahiye-Mersin bölgesel tren seferlerinde değişiklik yapıldı.

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TCDD tren seferlerinde değişiklik - 2

Bu çerçevede, çalışmalar için geniş zaman aralığı oluşturmak amacıyla bugünden itibaren Adana ile Mersin arasında tek hat tren işletmeciliği yapılacak.

Bu nedenle Adana ile Mersin arasında 6+6 ve İskenderun ile Mersin arasında 2+2 sefer olmak üzere bölgesel tren seferleri toplamda 8+8 olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca yolcu taleplerini karşılamak amacıyla bunlardan 4+4 sefer, iki dizi halinde 524 yolcu kapasiteyle hizmet verilecek.

TCDD tren seferlerinde değişiklik - 3

Projenin en önemli kısmın oluşturan Mersin ile Adana arasındaki 2 hatlı mevcut demir yolu hattı rehabilite edilerek buraya 2 hat daha ilave edilecek.

TCDD tren seferlerinde değişiklik - 4

Projenin tamamlanmasıyla Mersin ile Adana arasında seyahat daha konforlu, güvenli ve kısa sürede tamamlanacak.

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