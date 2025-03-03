TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımı yapacak! İşte başvuru şartları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 48'i tren teşkil işçisi ve 9'u vinç operatörü 57 personel istihdam edecek. Peki, TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımı başvuru şartları neler?
TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımına dair ilan yayımlandı. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, iş gücü talepleri, KPSS şartı gözetilerek 7 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden yayımlanacak.