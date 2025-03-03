imsakiye

TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 48'i tren teşkil işçisi ve 9'u vinç operatörü 57 personel istihdam edecek. Peki, TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımı başvuru şartları neler?

TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 1

TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımına dair ilan yayımlandı. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, iş gücü talepleri, KPSS şartı gözetilerek 7 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden yayımlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 2

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi, yeri ve sonucu gibi bilgiler, TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edildi.

Başvuru yapıp İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların evrakını bildirilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

TCDD tren teşkil işçisi ve vinç operatörü alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 3

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yürütülen çalışmaların "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması ve niteliği gereği ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunacak tren teşkil işçisi adaylarının, ilan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DAHA FAZLA GÖSTER