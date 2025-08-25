TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) işçi alımı ilanı: TCDD işçi alımı başvuru süreci
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.