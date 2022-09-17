TCG Anadolu Gemisi görücüye çıktı: İlk SİHA gemisi olacak

DONANMAMIZ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Prof. Dr. İsmail Demir, "Anadolu Çok Maksatlı Gemimizin güvertesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında başladı projemiz ve Tuzla'daki tersanemiz şu anda bu gemiyi tamamlamak üzere. Bu gemide yerlilik oranımız yüzde 70 civarında. Çok geniş bir alt yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 tane alt yüklenici var. Bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak. Donanmamız gücüne güç katarken şunu da unutmamak gerekiyor. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü. Önemli ölçüde NATO ittifakının da aslında bir parçası olacak. İttifakın da bir parçası ve gücüne güç katacak bir gemi" dedi.