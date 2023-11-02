TCG Anadolu gemisine ziyaretler sürüyor
Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG Anadolu'ya vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretleri sürüyor. Gemi, saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek için limana gelenler güvenlik kontrolünün ardından saat 10.00'dan itibaren gemiye alındı.
Gruplar halinde gemiyi giriş yapan vatandaşlardan bazıları cep telefonuyla gezdikleri yerlerin görüntülerini çekti. Bazı ziyaretçiler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.