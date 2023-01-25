TCG Anadolu havadan görüntülendi

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olması planlanan TCG Anadolu amfibik hücum gemisi drone ile havadan görüntülendi. 2014'te yapımına başlanan 232 metre uzunluğundaki geminin inşası tamamlanmak üzere.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amiral gemisi olacak TCG Anadolu amfibik hücum gemisinin büyük bir kısmı tamamlandı.

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2014 yılında yapımına başlanan gemi 232 metre uzunluğunda.

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TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek.

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Gemi bir tabur tam teşekküllü askeri istenilen bölgeye sevk edebilecek.

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Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin 12 derecelik eğime sahip rampası var.

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Bu rampadan insansız hava araçlarının kalması planlanıyor.

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Gemi toplam 1400 kişi taşıyabilecek.

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Gemi, içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip olacak.

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