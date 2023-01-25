TCG Anadolu havadan görüntülendi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amiral gemisi olacak TCG Anadolu amfibik hücum gemisinin büyük bir kısmı tamamlandı.
2014 yılında yapımına başlanan gemi 232 metre uzunluğunda.
TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek.
Gemi bir tabur tam teşekküllü askeri istenilen bölgeye sevk edebilecek.
Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin 12 derecelik eğime sahip rampası var.
Bu rampadan insansız hava araçlarının kalması planlanıyor.
Gemi toplam 1400 kişi taşıyabilecek.
Gemi, içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip olacak.