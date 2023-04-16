TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda

Dünyanın ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'na yanaştı. TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlar drone ile görüntülendi. Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, 17 Nisan'dan 23 Nisan'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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TCG Anadolu, İstanbul Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Sarayburnu'na gitmek üzere yola çıkan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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TCG Anadolu giriş yaptığı sırada Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

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Geçiş sırasında 3 römorkör ile 1 Sahil Güvenlik botu da gemiye eşlik etti.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda - 5

Yaklaşık 1 saat süren Boğaz geçişinin ardından gemi Sarayburnu Limanı'na yanaştı.

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Sarayburnu Limanı’nda demirleyen gemi, 17 Nisan'da 13.00-18.00, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda - 8

TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor.

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Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

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Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek.

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Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

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BERABERİNDE 94 ARAÇ TAŞIYABİLECEK

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

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Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

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Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda - 15

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda - 16

Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

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TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda - 21
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