TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda geçtiğimiz pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı.
Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, limandan demir aldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğazı'na girdi.
Gemi, Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamladı.
Selamlama kapsamında 21 pare top atışı yapıldı. Gemi, Karadeniz'e doğru seyrine devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.