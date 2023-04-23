TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Dünyanın ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğazı geçişi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamladı.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 1

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda geçtiğimiz pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

TCG ANADOLU, SARAYBURNU LİMANI'NDAN AYRILDI (VİDEO)

TÜRKİYE HABERLERİ

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 2

Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, limandan demir aldı.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 3

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğazı'na girdi.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 4

Gemi, Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamladı.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 5

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Selamlama kapsamında 21 pare top atışı yapıldı. Gemi, Karadeniz'e doğru seyrine devam ediyor.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 6

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 7
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 8
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 9
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 10
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 11
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 12
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 13
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 14
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 15
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 16
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı - 17
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