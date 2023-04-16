TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'na yanaştı. TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlar drone ile görüntülendi. Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, 17 Nisan'dan 23 Nisan'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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TCG Anadolu, İstanbul Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti - 2

Sarayburnu'na gitmek üzere yola çıkan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti - 3

TCG Anadolu giriş yaptığı sırada Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti - 4

Geçiş sırasında 3 römorkör ile 1 Sahil Güvenlik botu da gemiye eşlik etti.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti - 5

Yaklaşık 1 saat süren Boğaz geçişinin ardından gemi Sarayburnu Limanı'na yanaştı.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti - 6

Sarayburnu Limanı’nda demirleyen gemi, 17 Nisan'da 13.00-18.00, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti - 7
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