TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndan geçti

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.
Sarayburnu'na gitmek üzere yola çıkan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
TCG Anadolu giriş yaptığı sırada Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.
Geçiş sırasında 3 römorkör ile 1 Sahil Güvenlik botu da gemiye eşlik etti.
Yaklaşık 1 saat süren Boğaz geçişinin ardından gemi Sarayburnu Limanı'na yanaştı.
Sarayburnu Limanı’nda demirleyen gemi, 17 Nisan'da 13.00-18.00, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.