TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul programını tamamlayarak İzmir'e gitmek üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 1

10 Nisan'da hizmete alınan ve 17 Nisan itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, İstanbul programı süresince 140 bin 55 ziyaretçiyi ağırladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 2

Bugün saat 16.00-19.00 sularında Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi planlanan TCG Anadolu'nun, yarın İzmir'de olması bekleniyor.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 3

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 4

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 5

Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 6

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 7

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 8

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 9

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

TCG Anadolu İstanbul'dan ayrıldı - 10
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