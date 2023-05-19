TCG Anadolu yeniden İstanbul'a geldi

TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu Limanı’na demirleyerek ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TCG Anadolu yeniden İstanbul'a geldi - 1

TCG Anadolu yeniden Sarayburnu'na demirledi. Gemi, İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

TCG Anadolu yeniden İstanbul'a geldi - 2

3 Mayıs'ta Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu İzmir'de 149 bin 865 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu yeniden İstanbul'a geldi - 3

TCG Anadolu, 10 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmişti. Gemi 3. Kez Sarayburnu Limanı’na demirleyerek vatandaşların ziyaretine açıldı.

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İLK GÖREVİ BELLİ OLDU

TCG Anadolu'nun bir süre daha Sarayburnu'nda ziyaret edilecek.

Ardından 1-4 Haziran ve 6-12 Haziran 2023 tarihleri arasında iki aşamada icra edilecek olan Deniz Kurdu 2023 Tatbikatı'na katılması bekleniyor.

TCG Anadolu yeniden İstanbul'a geldi - 5

Tatbikatta 113 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 59 uçak, 35 helikopter, 19 insansız hava aracı, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT-SAS timleri ve kıyı birlikleriyle birlikte 18 bin personel yer alacak.

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