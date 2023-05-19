TCG Anadolu yeniden İstanbul'a geldi

İLK GÖREVİ BELLİ OLDU

TCG Anadolu'nun bir süre daha Sarayburnu'nda ziyaret edilecek.

Ardından 1-4 Haziran ve 6-12 Haziran 2023 tarihleri arasında iki aşamada icra edilecek olan Deniz Kurdu 2023 Tatbikatı'na katılması bekleniyor.