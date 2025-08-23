"TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" başladı: TCG Anadolu özellikleri

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla TCG Anadolu Gemisi’yle anlamlı bir yolculuk gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da katılımıyla Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesinden hareket edecek olan TCG Anadolu Gemisi, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu’nda resmi bir törenle karşılanacak.

"TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" başladı: TCG Anadolu özellikleri - 1

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir program hazırlandı. Alanlarında üstün başarı gösteren 350 gencin katılımıyla, 23 Ağustos’ta TCG Anadolu Gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a "Zafer Yolculuğu" düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da anlamlı yolculukta gençlere eşlik edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

"TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" başladı: TCG Anadolu özellikleri - 2

YOLCULUK PROGRAMI

Gemide; üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında derece almış gençler yer alacak.

Bakan Bak’ın da katılımıyla 8 saat sürecek “TCG Anadolu Zafer Yolculuğu” boyunca, TCG Anadolu Gemisi gençlere tanıtılacak, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından konferans verilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, yolculuk öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Eceabat Gençlik Kampında konaklayacak olan gençler, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek.

"TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" başladı: TCG Anadolu özellikleri - 3

BAK'TAN YOLCULUĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlerin ülkenin şanlı zaferlerle dolu tarihini iyi tanımasını ve milli savunma sanayinde ulaştığı noktayı görmesini çok önemsediklerini söyledi.

Bakan Bak, 1071 Malazgirt Zaferi’ni ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, “Anadolu’yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, Zafer Haftamızı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte özel bir program hazırladık. Milli savunma sanayimizin gururu olan TCG Anadolu Gemisiyle alanında başarılı gençlerimizi Çanakkale’den İstanbul’a götüreceğiz. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu gemisiyle gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayii alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

"TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" başladı: TCG Anadolu özellikleri - 4

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ


Türkiye’nin savunma sanayisindeki en prestijli projelerinden biri olan TCG Anadolu (L-400), 10 Nisan 2023’te düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. 231 metre uzunluğa ve 27 bin ton deplasmana sahip olan gemi, hem çok maksatlı amfibi hücum gemisi hem de dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

"TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" başladı: TCG Anadolu özellikleri - 5

Geminin en önemli özelliklerinden biri de GENESIS-ADVENT savaş yönetim sistemi ve Aselsan ile Havelsan tarafından geliştirilen elektronik harp teknolojileriyle donatılmış olması. Hava savunma sistemleri, CIWS yakın hava savunma topları ve torpido karşı tedbirleriyle korunan TCG Anadolu, gerektiğinde bir komuta-kontrol merkezi olarak da görev yapabilecek.

Maksimum 21 knot hıza ulaşabilen gemi, tam yükte 9 bin deniz mili menzile sahip. Bu özelliğiyle Akdeniz’den Hint Okyanusu’na kadar geniş bir coğrafyada görev yapabilecek kapasitede.

DAHA FAZLA GÖSTER