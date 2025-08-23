"TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" başladı: TCG Anadolu özellikleri
Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla TCG Anadolu Gemisi’yle anlamlı bir yolculuk gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da katılımıyla Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesinden hareket edecek olan TCG Anadolu Gemisi, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu’nda resmi bir törenle karşılanacak.
Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir program hazırlandı. Alanlarında üstün başarı gösteren 350 gencin katılımıyla, 23 Ağustos’ta TCG Anadolu Gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a "Zafer Yolculuğu" düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da anlamlı yolculukta gençlere eşlik edecek.