TCMB 2024 Ocak Toplantısı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti. TCMB'nin bir sonraki faiz kararı ise gelecek Ocak ayında yapılacak toplantının ardından ilan edilecek. Peki, TCMB 2024 Ocak toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası 2023'ün son faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltti. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar şimdi ise gelecek yılın ilk faiz kararına odaklandı. İşte, 2024 Ocak PPK toplantı tarihi..