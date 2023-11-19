TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım PPK toplantı takvimi

Para piyasalarını ve ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Kasım ayında açıklanacak güncel faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası Kasım ayı PPK toplantısının tarihi, ekonomi gündemini yakından takip edenlerin merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım PPK toplantı takvimi - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı son günlerin en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yeni faiz kararı tüm ekonomi gündemine yön verecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) son olarak geçtiğimiz ay, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmıştı.

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TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım PPK toplantı takvimi - 2

TCMB KASIM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Saat 14:00'dan sonra güncel faiz kararının açıklanması bekleniyor.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım PPK toplantı takvimi - 3

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 35'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtilen duyuruda, enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine işaret edildi.

Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır."

Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki dengeli seyrin, rezervlerde süregelen artışın, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteğinin ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve dışı talebin artmasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edilerek, "Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir." bilgisi verildi.

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