TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçmek için oylama başlattı. Uzman isimlerden oluşan heyet, bu yılı anlatan 7 kelime ve kavram belirledi. Algoritma, dijital yorgunluk, kalabalık yalnızlık, merhamet, yabancılaşma, yapay zeka ve yozlaşma kelimeleri, TDK’nın resmi internet sitesinde oylamaya açıldı.

TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 1

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçiyor.

Bu amaçla alanında uzman isimlerden oluşan bir kurul, 7 kelime belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 2

Bu kelimeler, algoritma, dijital yorgunluk, kalabalık yalnızlık, merhamet, yabancılaşma, yapay zekâ, yozlaşma olarak belirlendi.

TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 3

Kurul tarafından belirlenen kelimeler, kurumun internet sitesinde oylamaya açıldı.

Peki TDK'nın seçtiği aday kelimeler ne anlama geliyor?
TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 4

ALGORİTMA NE DEMEK?

Orta Çağ'da ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi.

TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 5

DİJİTAL YORGUNLUK NE ANLAMA GELİYOR?

Dijital teknolojilere uzun süreli etkileşimden kaynaklanan fiziksel, zihinsel ve duygusal yorgunlukla karakterize edilen yeni bir yorgunluk biçimidir.

Hem fiziksel hem de psikolojik belirtilerle ortaya çıkabilir.
TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 6

KALABALIK YALNIZLIK NE ANLAMA GELİYOR?

Bir kişinin, ait olmadığı kalabalık bir ortamda kendini yalnız hissetme türüdür.

TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 7

MERHAMET NE DEMEK?

Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma.

TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 8

YABANCILAŞMA NE DEMEK?

Belli tarihsel şartlarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin, bu etkinliklerden bağımsız ve bunlara egemen olan ögelerin değişik biçimde kavranması.

TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 9

YAPAY ZEKA NE DEMEK?

Bir bilgisayarın, bilgisayar kontrolündeki bir robotun veya programlanabilir bir aygıtın insana benzer biçimde algılama, öğrenme, fikir yürütme, karar verme, sorun çözme, iletişim kurma vb. işlevleri sergileyebilme yeteneği.

TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var - 10

YOZLAŞMA NE DEMEK?

Yozlaşmak durumu; dejenereleşme, tereddi, dejenerasyon.

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