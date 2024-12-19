TDK anket başlattı: 2024 yılını anlatan kelime hangisi? 7 aday var
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçmek için oylama başlattı. Uzman isimlerden oluşan heyet, bu yılı anlatan 7 kelime ve kavram belirledi. Algoritma, dijital yorgunluk, kalabalık yalnızlık, merhamet, yabancılaşma, yapay zeka ve yozlaşma kelimeleri, TDK’nın resmi internet sitesinde oylamaya açıldı.
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçiyor.Bu amaçla alanında uzman isimlerden oluşan bir kurul, 7 kelime belirledi.