Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

Uydu takip cihazı yerleştirilen Talay'ın yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirten Kaska, "Bu otçul bir birey. Denizdeki çayırlarımızı biçiveren bu kaplumbağanın nerelerde dolaştığının ve nerelere göç ettiğinin bilinmesi hepimiz için bilinmeyen bir şeyin aydınlatılması olacak" dedi.