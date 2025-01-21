Tedbir alınmakta geç kalındı: Bu kez ağaçlar ve istinat duvarı kaydı
Zonguldak'ta 3 ay önce meydana gelen heyelanın olduğu yola toprak kayması hala devam ediyor. Bölgedeki istinat duvarının bir bölümünün daha da aşağıya doğru kaydığı, 4 ağacın da kayarak devrildiği belirtilirken belediye yetkilileri bölgeyi doldurmada kullanılacak uygun hafriyatın ve dolgu malzemesinin bulunamadığını, bulunduğunda çalışmanın başlayacağını ifade etti.
Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaklaşık 3 ay önce heyelan meydana geldi.
AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, belediyenin yolu yapması gerektiği tespit edildi. Bölgedeki evler tahliye edilmezken, bu sürede sokağın heyelanlı bölgeye yakın alanlarından birine tahta barikat, diğerine de toprak yığınıyla zabıta barikatları konularak, dolmuş güzergahı olan yol araç trafiğine kapatıldı.