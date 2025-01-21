Tedbir alınmakta geç kalındı: Bu kez ağaçlar ve istinat duvarı kaydı

Zonguldak'ta 3 ay önce meydana gelen heyelanın olduğu yola toprak kayması hala devam ediyor. Bölgedeki istinat duvarının bir bölümünün daha da aşağıya doğru kaydığı, 4 ağacın da kayarak devrildiği belirtilirken belediye yetkilileri bölgeyi doldurmada kullanılacak uygun hafriyatın ve dolgu malzemesinin bulunamadığını, bulunduğunda çalışmanın başlayacağını ifade etti.

Tedbir alınmakta geç kalındı: Bu kez ağaçlar ve istinat duvarı kaydı - 1

Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaklaşık 3 ay önce heyelan meydana geldi.

AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, belediyenin yolu yapması gerektiği tespit edildi. Bölgedeki evler tahliye edilmezken, bu sürede sokağın heyelanlı bölgeye yakın alanlarından birine tahta barikat, diğerine de toprak yığınıyla zabıta barikatları konularak, dolmuş güzergahı olan yol araç trafiğine kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tedbir alınmakta geç kalındı: Bu kez ağaçlar ve istinat duvarı kaydı - 2

"KORKUDAN GECE UYUYAMIYORUM"

Tedbir alınmakta geç kalındı: Bu kez ağaçlar ve istinat duvarı kaydı - 3

Sokakta oturan Nazikar Çelik (75), "Gelip bakıyorlar gidip bakıyorlar; bir şey demiyorlar. Korkudan gece uyuyamıyorum." dedi.

Gidecek bir yerlerinin olmadığını ifade eden Çelik, "Bir şey olsa korkuyoruz, rüzgar esse korkuyoruz. Mesela araba çıkmıyor. Burada ağaçlar vardı, ağaçlar kayboldu. Sürekli aşağıya kayıyor." dedi.

Tedbir alınmakta geç kalındı: Bu kez ağaçlar ve istinat duvarı kaydı - 4

"AYLARDIR BÖYLE BEKLİYORUZ"

Sokaktan geçen dolmuşların başka güzergahı kullanmak zorunda kaldıklarından dolayı ulaşım zorluğu yaşadıklarını anlatan Tülay Baştürk (58), "Daha nerede iniyoruz, yukarı kadar yürüyoruz. Yol yapılmayacaksa, arabalar gelmeyecekse, nasıl yaşayacağız? Ulaşım zor, evden çıktım, daha nereye kadar yürüyeceğim. O yüzden bir şey yapılsın buraya. Aylardır böyle bekliyoruz." diye konuştu.

Tedbir alınmakta geç kalındı: Bu kez ağaçlar ve istinat duvarı kaydı - 5

DOLGU MALZEMESİ BULUNAMAMIŞ

Belediye yetkilileri, Albayrak Sokak'taki çalışmaya öncelik verdiklerini belirterek, bölgeyi doldurmada kullanılacak uygun hafriyatın ve dolgu malzemesinin bulunamadığını, bulunduğunda çalışmaların başlayacağını söyledi. Yetkililer, evlerin tehlike altında olmadığını da belirtti. 

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