Tedbir alınmakta geç kalındı: Bu kez ağaçlar ve istinat duvarı kaydı

"AYLARDIR BÖYLE BEKLİYORUZ"

Sokaktan geçen dolmuşların başka güzergahı kullanmak zorunda kaldıklarından dolayı ulaşım zorluğu yaşadıklarını anlatan Tülay Baştürk (58), "Daha nerede iniyoruz, yukarı kadar yürüyoruz. Yol yapılmayacaksa, arabalar gelmeyecekse, nasıl yaşayacağız? Ulaşım zor, evden çıktım, daha nereye kadar yürüyeceğim. O yüzden bir şey yapılsın buraya. Aylardır böyle bekliyoruz." diye konuştu.