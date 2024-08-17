Tedirgin eden görüntü! 5 metreyi bulan yarıklar oluştu, sayıları her geçen gün artıyor
Konya'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan obrukların sayıları her geçen gün artarken, kuraklık nedeniyle derinliği 5 metreyi bulan yüzey yarıkları oluşmaya başladı. Konya Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arif Delikan, “Bölgenin ortasında çökeller kalın, kenarlarındaki genç çökellerin biraz daha ince olmasından kaynaklanan bir durumdur bu. Orta kesimdeki fazla çökme, havza kenarları bunu karşılamadığı zaman havza kenarlarından itibaren yarıklar başlıyor. Maalesef bu kuraklık devam ettiği sürece yüzey deformasyonları Konya Hotamış, Konya merkezde, Zazadın Hanı, Aşağıpınarbaşı, Tuzlukçu bölgesi, Çumra bölgesinde 4-5 metre derinliğe ulaşan yarıklar oluşuyor, oluşmaya devam edecek” dedi.
Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların son yıllarda sayıları artarken, havzadaki gölet ve sulak alanlar da kuruyarak yok oldu. Kuraklığın etkisi yüzey yarıkları ile de kendini gösteriyor. Kent merkezine 15-20 kilometre uzaklıkta oluşan yüzey yarıklarının derinliği zaman zaman 4-5 metreye ulaşabiliyor.