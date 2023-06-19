Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından ilave tediye alacak hak sahiplerinin araştırmaları hız kazandı. Ne zaman tediye ödemesi alacaklarını merak eden işçiler internette kapsamlı araştırma yapıyor. Peki, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyeler hakkında son bilgiler...