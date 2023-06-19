Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından ilave tediye alacak hak sahiplerinin araştırmaları hız kazandı. Ne zaman tediye ödemesi alacaklarını merak eden işçiler internette kapsamlı araştırma yapıyor. Peki, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu - 1

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyeler hakkında son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu - 2

CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu - 3

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçie bu yıl ek ödemenin birinci yarı 23 Haziran'da, ikinci yarı ise 18 Aralık'ta yapılacak. 
Kamu harcamalarına yılda 52 günlük ücrete ek ödeme yapılıyor.
Kamu bileşeninda taşeron kadroya kullanılmış de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu - 4

İLAVE TEDİYE NEDİR 

Genel ve katma bütçeli kamu kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve işletmelerde ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personel ücret sistemlerine kullanım her yıl için bir aylık kullanan devletçe verilen ikramiye ödenir.

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