Tefecilerden borcunu ödemeyen iki kişiye ormanda dayak

Diyarbakır’da 5 tefeci, kendilerine olan borcu ödemediklerini iddia ettikleri O.S. ile E.N.’yi götürdükleri ormanda dövdü. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, dövülen iki kişi kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı. 5 tefeci, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanıp, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Tefecilerden borcunu ödemeyen iki kişiye ormanda dayak - 1

Diyarbakır’da tefeciler, kendilerine borcu olduklarını iddia ettikleri iki kişiyi ormanda dövdü.

Olay, 23 Ağustos günü Silvan karayolu üzerindeki ormanda meydana geldi.

5 tefeci, borç verdikleri O.S. ile E.N.’den alacaklarını istedi.

Olumsuz yanıt alan tefeciler, bunun üzerine O.S. ve E.N.’yi 2 farklı otomobille ormana götürdü.

Tefeciler, O.S. ile E.N.’yi burada öldüresiye dövdü.

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Tefecilerden borcunu ödemeyen iki kişiye ormanda dayak - 2

5 şüpheli, daha sonra O.S. ile E.N.’yi ormanda bırakıp, kaçtı.

Daha sonra dövülen 2 kişi, kendi imkanları ile ormandan çıkıp, hastaneye gitti.

O.S. ve E.N. tedavi altına alınırken, durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. ile E.N.'nin ifadelerini aldı.

Tefecilerden borcunu ödemeyen iki kişiye ormanda dayak - 3

52 SAATLİK KEMARA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Çalışma başlatan polis, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. 22 farklı açıyı tespit eden ekipler, 52 saatlik kamera görüntüsü elde etti.

Uzman ekipçe izlenen görüntülerin ardından önce otomobiller, daha sonra içerisindeki şüpheliler C.Y., M.Ç., Ö.D., H.S., ve A.Ş. tespit edildi.

Tefecilerden borcunu ödemeyen iki kişiye ormanda dayak - 4

Polis, şüphelileri, eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Otomobillerde yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklanırken, O.S. ile E.N.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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