Tefecilerden borcunu ödemeyen iki kişiye ormanda dayak

5 şüpheli, daha sonra O.S. ile E.N.’yi ormanda bırakıp, kaçtı.

Daha sonra dövülen 2 kişi, kendi imkanları ile ormandan çıkıp, hastaneye gitti.

O.S. ve E.N. tedavi altına alınırken, durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. ile E.N.'nin ifadelerini aldı.