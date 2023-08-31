Tefecilerden borcunu ödemeyen iki kişiye ormanda dayak
Diyarbakır’da 5 tefeci, kendilerine olan borcu ödemediklerini iddia ettikleri O.S. ile E.N.’yi götürdükleri ormanda dövdü. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, dövülen iki kişi kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı. 5 tefeci, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanıp, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Diyarbakır’da tefeciler, kendilerine borcu olduklarını iddia ettikleri iki kişiyi ormanda dövdü.
Olay, 23 Ağustos günü Silvan karayolu üzerindeki ormanda meydana geldi.
5 tefeci, borç verdikleri O.S. ile E.N.’den alacaklarını istedi.
Olumsuz yanıt alan tefeciler, bunun üzerine O.S. ve E.N.’yi 2 farklı otomobille ormana götürdü.
Tefeciler, O.S. ile E.N.’yi burada öldüresiye dövdü.