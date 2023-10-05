Tefeci operasyonunu başlatan intihar | 1’i avukat 14 kişi gözaltında
İstanbul’da tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin avukat olduğu öğrenildi. Tefecilerden gördüğü baskıya dayanamayan bir kişinin intiharı üzerine yapılan suç duyurusunun ardından başlatılan operasyonda çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.
İstanbul’da tefecilik yapanlara yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün operasyon düzenlendi. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.