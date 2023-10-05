Tefeci operasyonunu başlatan intihar | 1’i avukat 14 kişi gözaltında

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Sabri Özkütükçü ile kardeşi Enes Özkütükçü avukat olan Hüseyin Ş. ile onun arkadaşı A.’ya giderek ayda yüzde 12 faizle 537 bin lira borç para aldı.

Özkütükçü kardeşler aldıkları para karşılığında 100 bin ve 200 bin liralık 2 senet imzalayarak Beykoz’daki bir evlerini 250 bin ile 300 bin liraya ipotek ettirdi.

Özkütükçü kardeşler bir süre sonra Esat G. ile Metin K.'ye gidip onlardan da aylık yüzde 20 faizle 413 bin lira borç aldı.

İki kardeş bu borca karşılık da 3 adet toplam 512 bin liralık senet imzaladı.