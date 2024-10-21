Tehditle 100 milyon liralık vurgun: 4 ilde 14 şüpheli gözaltında

OTO GALERİDE USULSÜZ ARAÇ SATIŞI

Şüphelilerin mağdurlara, kurdukları oto galeride usulsüz araç satışı yaptıkları ve silah zoruyla mağdurları rehin alıp, imza attırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Laleli ve Esenler Giyimkent'teki işyerlerini basarak mağdurları tehdit edip imza aldıkları da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre örgüt liderinin firari olduğu çete, tüm bu yöntemlerle 100 milyon liraya yakın vurgun yaptı.