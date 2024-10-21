Tehditle 100 milyon liralık vurgun: 4 ilde 14 şüpheli gözaltında
Tefecilik yapan şebekeye yönelik olarak İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 kişi yakalandı. Tefecilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 tabanca, 10 tüfek, mağdurlardan el konulan 157 tapu, 42 çek ve 20 otomobil anahtarı ele geçirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü tefecilik yapan silahlı bir grubun faaliyetlerini tespit etti.