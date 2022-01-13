Tehlike arz eden 6 köpek ırkının kayıt alınmasında süre yarın bitiyor

Haberler - DHA 13.01.2022 - 19:20
Geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tarım ve Orman Bakanlığının aralık ayında yayınladığı genelgeyle de, bu tehlikeli köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully'nin kısırlaştırılıp, kayıt altına alınması zorunlu hale geldi.
Tehlike arz eden türler olarak bilinen bu 6 ırk köpeğin, sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması için verilen süre yarın sona eriyor.
Bu ırklar, yarından sonra, kayıt belgesi olmadan, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulmayacak.
İstanbul'da şimdiye kadar, yasaklı ırk olarak kabul edilen yaklaşık 2 bin 500 köpeğe çip takılarak dijital kimlik sahibi yapıldığını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yasaklı ırkların 14 Ocak'ta çipletip, kayıt altına almaları gerekiyor. Kısırlaştırmaları şartıyla tabii ki. Çünkü bundan sonra bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasak hale gelecek. Bunun yanında iki tane ırk daha eklendi. Bu yeni ırkların da şu an hamile olanları ve doğduktan sonra dört aylık süreleri bekleneceği için onlarda da 7 Haziran itibarıyla sona erecek. Şu ana kadar iki bin yüz civarında yasaklı ırkın kayıtlarını yapıp PETVET sistemine girdik" dedi.
Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, sahibi tarafından getirilen American Staffordshire Terrier'e çip takma işlemini bizzat gerçekleştiren Yavuz, kısırlaştırma ve kayıt altına almayla birlikte son günlerde artan köpek saldırılarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Ahmet Yavuz Karaca, "Bu ırklar, yanlış hayvan sahibinin eline geçtiğinde gerçekten çok kötü bir silah haline gelebiliyor. Bundan dolayı bu ırkların üretilmesi, beslenmesi yasaklanması ve bu tür üzücü hadiselerin tekrar olmaması. 14 Ocak'tan sonra eğer bir kişi köpeğini çipletmediyse, sisteme kaydetmediyse, bu hayvana el konulup belediye bakımevlerine alınacak ve 15 bin lira civarında da idari para cezası uygulanacak" deyi konuştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca ayrıca, çiplenip, kaydettirilen yasaklı ırk köpeklerin sokakta ağızlıkla gezdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
'Pablo' isimli köpeğine çip taktırarak kayıt altına aldıran Taha Eski "Çiplenmesine karşı değilim ama kısırlaştırılmamasını isterdim. Kısırlaştırıldığında kilo alacak, şişecek. Özel besinlerle besleyeceğiz. Bizi ekstra yoracak tekrar. Biraz da ağızlığı alıştırmamız önemli, pek sevmiyor. Yavaş yavaş biz de alışacağız, onlar da alışacak" dedi.