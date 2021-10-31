Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

"ESKİDEN BU KADAR DERİN DEĞİLDİ"

Arazisinde çatlaklar oluşan İsmail Kavracı (65), "26 dönümlük arazimi 23 yıl önce aldım. Daha önce de arazimde benzer çatlaklar oluşsa da bu kadar derin değildi. Bu yıl, daha fazla çatlak oluşmaya başladı. Artık kuraklıktan mı kaynaklanıyor yoksa başka nedeni mi var, tam bilemiyoruz. 2 gün önce arazime geldiğimde durumu fark ettim. Hemen hemen arazinin yarısının çatlaklarla dolu olduğunu gördüm. Ne yapmamız gerektiğini de bilemiyorum" dedi.