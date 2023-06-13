Tehlike büyüyor: Çatlaklar 1 yılda 6 santimetre genişledi

Ünlü, özellikle turistlerin yürürken düşme tehlikesi geçirdiğini söyledi. Tatilcilerin mendirek üzerinde hem denizi seyrettiğini hem de yat limanının fotoğraflarını çektiğini belirten Ünlü, "Birkaç turist düşme tehlikesi geçirdi. Birini düşerken kurtardım. Turistin ayağı çatlaklara sıkıştı, neredeyse denize düşüyordu." dedi.

Çatlakların 1 yılda 5-6 santimetre genişlediğini belirten Ünlü, el birliği ile bu alana dolgu malzemesiyle müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Müdahale edilmemesi halinde mendireğin çökeceğini belirten Ünlü, "Burası için acil eylem planı oluşturulmalı. Gitgide çökmeye başlıyor. Dalga hareketi ve zamanla mendireğin zemini boşalıyor." diye konuştu.