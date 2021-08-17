Tehlikeye rağmen ağır riskli binalarda yaşıyorlar: Neredeyse boş daire yok

"ÇOKLU MÜLKİYET OLAN APARTMANLARDA HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR"

Şen, "Vatandaşlar 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nı bilmedikleri için sürece başlayamıyorlar. Özellikle çoklu mülkiyet olan apartmanlarda her kafadan bir ses çıkıyor ve ortak bir karar oluşamıyor. Aslında yasa oldukça açık ve net, eğer binada bir risk varsa ve bu karar kesinleştiyse binanın 90 gün içinde tahliye edilmesi gerekiyor. Bu noktada ilgili idarelerin birebir bu süreçleri takip edip, binaların tahliyelerini yapmaları lazım. Ancak maalesef yetkililer tarafından böyle bir takip mümkün değil" diye konuştu.