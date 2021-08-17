Tehlikeye rağmen ağır riskli binalarda yaşıyorlar: Neredeyse boş daire yok

DHA 17.08.2021 - 10:52 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 10:55
Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan başka bir ağır riskli binada oturan ev sahibi Zeynep Koluksa, "Bu bina 25 senelik ancak ben 3 senedir bu binada oturuyorum. Deprem gerçeği bizi korkutsa da başka gidecek yerimiz yok. Van Depremi ve İzmir Depremi gibi depremler bizi tedirgin etsede mecbur oturuyoruz" ifadelerini kullandı.
Maddi sıkıntılardan dolayı hasarlı binada oturmaya devam ettiğini söyleyen ev sahibi Niyazi Sevim, "Kira sıkıntısından dolay hasarlı binada oturmaya devam ediyorum. Eski daireleri 2 bin 500 liraya kiraya veriyorlar. Deprem geçeğinde korksak da yapacak bir şey yok, başa gelen çekilir" dedi.
Kadıköy Acıbadem’de riskli binada oturan kiracı Süreyya Uygun "Ev arıyoruz ancak ev bulamıyoruz. Eski evimde hasarlı, oraya gitsem yine çıkmak zorunda kalacağım. Yeni evlerse 8- 10 bin liradan başlıyor" şeklinde konuştu.
Vatandaşların yanlış beklentiler içinde olduğunu söyleyen Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, "İnsanlar, 'Devlet gelecek riskli binalarımızı yıkacak, hiçbir bedel almadan binamızı yenileyecek' gibi bir beklenti içindeler. Ancak böyle bir şey olması mümkün değil. Yine vatandaşlarımız ekonomik sıkıntılardan ve kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı hasarlı evlerinde oturmaya devam ediyor" dedi.
Şen, "Vatandaşlar 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nı bilmedikleri için sürece başlayamıyorlar. Özellikle çoklu mülkiyet olan apartmanlarda her kafadan bir ses çıkıyor ve ortak bir karar oluşamıyor. Aslında yasa oldukça açık ve net, eğer binada bir risk varsa ve bu karar kesinleştiyse binanın 90 gün içinde tahliye edilmesi gerekiyor. Bu noktada ilgili idarelerin birebir bu süreçleri takip edip, binaların tahliyelerini yapmaları lazım. Ancak maalesef yetkililer tarafından böyle bir takip mümkün değil" diye konuştu.
Şen, "6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın günün koşullarına göre yeniden yazılması lazım. Öncelikle 3’te 2 kararın mutlaka yüzde 50 artı 1'e indirilmesi gerekiyor. Riskli binaların yenilenememesinde süreci tıkayan en büyük etkenlerden biri de bu durum. Aynı zamanda kentsel dönüşüm kredilerinin ödeme süreleri uzaması lazım. Bu süre en az 15 yıla çıkması gerek. Vatandaşlarımız sağduyulu olsun. Depremle şaka olmaz. Bilime, ilime ve hesaba inanıyorsanız kendi can güvenliği için binalarınızı yenileyin" diyerek sözlerini sonlandırdı.