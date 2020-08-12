Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar

Sırayla bariyerlerin üzerinden kanala atlayanlardan Ramazan Ateş (18), "Bu kanallarda akıntı olduğunu için yüzmek daha zevkli. Ücretli havuzlar var ama onlar burası kadar keyifli değil, durgun su" dedi.

KIYAFETLERLE GİRİYORLAR Üzerindeki kıyafetlerle serinlemeye çalışan Hüseyin Pınar (29) ise, "Bu kanalda yüzmek daha güzel, arkadaşlarımızda akıntılı suda yüzüyoruz. Akan su her zaman aktığı için 'pislik tutmaz' derler. Bizim için tehlikeli, ancak şu anda koronavirüs var. Havuz da var ancak onlar da hijyenik değil. Bu su daha temiz. Bu kanalda en iyi yüzenler bile boğulabiliyor. Buradaki mutluluğu deniz ve havuzda bulamıyoruz. Korkuyoruz, tehlikeli ancak burada yüzmekten vazgeçemiyoruz" ifadelerini kullandı.