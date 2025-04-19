TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi: TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye farklı branşlarda toplam 435 personel alımı yapılacak. İlana başvuracak adaylarda KPSS puanı şartı aranırken önlisans mezunu olması da bekleniyor. TEİAŞ'ın kadrosuna katacağı işçiler 52 ilde görevlendirilecek. TEİAŞ personel alımı başvurusu ne zaman, sözlü sınavlar hangi tarihte yapılacak?

TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi: TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 1

TEİAŞ, 419'u tekniker olmak üzere 435 personeli kadrosuna dahil ediyor. KPSS P93 puan türünden en az 60 alan adaylar başvuru yapabilecek. KPSS puan sıralamasına göre 4 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacak. Sınavlar en az 60 puan alan adaylar başarılı olacak. İşte, TEİAŞ işçi alımı detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi: TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 2

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türkiye Elektrik İletim AŞ personel alımı ilanına 21-25 Nisan tarihleri arasında İŞKUR ya da e-Devlet üzerinden başvurulacak.

BAŞVURU EKRANI

TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi: TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 3

Branş Dağılımı

Personel alımı yapılacak branşlar ise şöyle: 340'ı Elektrik, 41'i Elektronik, 21'i İnşaat, 10'u Harita, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat olmak üzere toplam 419 Tekniker ile 8 Aşçı, 5 Resepsiyon Görevlisi, 1 İtfaiyeci ve 2 Garson olmak üzere Önlisans mezunu toplam 16 yardımcı hizmetlerde görev alacak personel temin edilecek.

TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi: TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 4

TEİAŞ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT NE ZAMAN?

2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alan ve şartları taşıyan adaylar, en
yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav tarihleri EİAŞ internet adresinden ilerleyen tarihlerde duyurulacak.

İş ilanları il bazında karşılanacak. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlardan en az 60 alan başarılı olacak.

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

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