TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi: TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Branş Dağılımı



Personel alımı yapılacak branşlar ise şöyle: 340'ı Elektrik, 41'i Elektronik, 21'i İnşaat, 10'u Harita, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat olmak üzere toplam 419 Tekniker ile 8 Aşçı, 5 Resepsiyon Görevlisi, 1 İtfaiyeci ve 2 Garson olmak üzere Önlisans mezunu toplam 16 yardımcı hizmetlerde görev alacak personel temin edilecek.