TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi: TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı
Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye farklı branşlarda toplam 435 personel alımı yapılacak. İlana başvuracak adaylarda KPSS puanı şartı aranırken önlisans mezunu olması da bekleniyor. TEİAŞ'ın kadrosuna katacağı işçiler 52 ilde görevlendirilecek. TEİAŞ personel alımı başvurusu ne zaman, sözlü sınavlar hangi tarihte yapılacak?
TEİAŞ, 419'u tekniker olmak üzere 435 personeli kadrosuna dahil ediyor. KPSS P93 puan türünden en az 60 alan adaylar başvuru yapabilecek. KPSS puan sıralamasına göre 4 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacak. Sınavlar en az 60 puan alan adaylar başarılı olacak. İşte, TEİAŞ işçi alımı detayları...