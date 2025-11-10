Tek gözü görmüyor ama her gün 300 sayfa kitap okuyor

Bir dönemler günde 500 sayfayı rahatlıkla bitirdiğini söyleyen Nurhan Çallıçubukcuoğlu, "Şimdi yaş durumumdan dolayı ve bir gözüm rahatsız olduğu için eskisi kadar okuyamıyorum. Sağ gözüm doktor hatasından dolayı tamamen işlevini yitirdi, hiç görmüyor. Bu yüzden kendimi fazla zorlayamıyorum ama yine de günde en az 250-300 sayfa okuyorum. Küçüklüğümden beri kitap okumayı çok seviyorum. 66 yaşındayım ve yaklaşık 10 yaşlarındayken kitap okumaya başladım" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada pek vakit geçirmediğini anlatan Çallıçubukcuoğlu, "Onun yerine kitap okumayı ve radyo dinlemeyi tercih ediyorum. Akşam olduğunda saat 23.00'te radyomu açıp kitabımı elime alırım, ondan sonra dünya yansa duymam. Hiçbir şey düşünmem, tamamen kitabın konusuna dalarım. Ben kitabı sadece okumuyorum, aynı zamanda yaşıyorum. Kitaptaki karakterlerle bütünleşiyorum, kendimi onlardan bir parça gibi hissediyorum. Uyurken de okuduklarımın detaylarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.