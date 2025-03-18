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Tek katlı ev heyelanda takla attı

Artvin'de meydana gelen heyelanda iki ev zarar gördü. Tek katlı ve boş olan evlerden biri takla atarak devrildi.

Tek katlı ev heyelanda takla attı - 1

Artvin'de karların erimesiyle birlikte bölgede sürekli toprak kaymaları meydana gelmeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tek katlı ev heyelanda takla attı - 2

ÖNCE YAN YATTI, SONRA TAKLA ATTI

Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak'ta heyelan sırasında yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen bir ev altındaki toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından takla atarak devrildi.

Tek katlı ev heyelanda takla attı - 3

O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bir başka bina da heyelanda zarar gördü.

Tek katlı ev heyelanda takla attı - 4

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yazlık olarak kullanılan evlerde kimse bulunmazken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Tek katlı ev heyelanda takla attı - 5

Heyelanda iki ev, büyük çaplı zarar gördü. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

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