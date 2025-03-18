Tek katlı ev heyelanda takla attı
Artvin'de meydana gelen heyelanda iki ev zarar gördü. Tek katlı ve boş olan evlerden biri takla atarak devrildi.
Artvin'de karların erimesiyle birlikte bölgede sürekli toprak kaymaları meydana gelmeye başladı.
Artvin'de karların erimesiyle birlikte bölgede sürekli toprak kaymaları meydana gelmeye başladı.
Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak'ta heyelan sırasında yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen bir ev altındaki toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından takla atarak devrildi.
O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bir başka bina da heyelanda zarar gördü.
Yazlık olarak kullanılan evlerde kimse bulunmazken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Heyelanda iki ev, büyük çaplı zarar gördü. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.