Tek tek toplayıp satışa hazırlıyorlar: En önemli geçim kaynaklarından biri

Sonbaharın gelmesi ile birlikte ceviz hasat sezonuna girdiklerini belirten Baklaköy Mahallesi çiftçilerinden Ahmet Kahraman, bu yıl kalitenin normal, rekoltenin ise düşük olduğunu belirtti. Bu sene cevize soğuk vurduğunu ifade eden Kahraman, üreticinin en güzel şekilde ürünü ürettiğini şimdi iyi bir fiyatla emeklerinin karşılığını almayı beklediklerini söyledi. Cevizin bu yıl yaş olarak 100-150 TL civarında olduğunu söyleyen Kahraman, bu yıl az olduğu için cevizin kıymetli olduğunu belirtti.