Tek tek toplayıp satışa hazırlıyorlar: En önemli geçim kaynaklarından biri
Köşk'te ceviz hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler topladıkları cevizleri geleneksel yöntemlerle kabuklarından ayırıp satışa hazırlıyor. Düşük verime rağmen bu sene ürün kalitesi üreticilerin yüzünü güldürdü.
Aydın'ın Köşk ilçesinde ceviz hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler topladıkları cevizleri kabuklarından ayırarak satışa hazırlıyor. Köşk ilçesinin kuzey kesimlerinde yer alan köylerde ceviz hasadı tüm hızıyla sürüyor.