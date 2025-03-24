Tek yumru 900 TL'ye satılıyor: Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde

Prof. Dr. Deniz, endemik türlerin korunması gerektiğini belirterek, Olimpos safranının da biyokaçakçılar için önemli hedef olduğunu söyledi. Türkiye'de yalnızca belirli hassas ekosistemlerde yetişebilen bitkilerin doğadan izinsiz toplanmasının yasalarla engellendiğini ifade eden Deniz, biyokaçakçılığın önlenmesi için çalışmalar yapıldığını kaydetti. Prof. Dr. Deniz, "Biz doğaseverler olarak bu türleri farklı ortamlarda yetiştirmek istesek bile, ekolojik koşullar nedeniyle bu mümkün olmuyor. Olimpos safranı da sadece belirli iklim ve topografya şartlarında varlığını sürdürebiliyor. Fakat biyokaçakçılıkta bu bitki türü, önemli bir hedef haline gelmiş durumda" diye konuştu.





