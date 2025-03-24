Tek yumru 900 TL'ye satılıyor: Olimpos safranı biyokaçakçıların hedefinde
Antalya'da sadece Beydağları Sahil Milli Parkı'nda yetişen endemik bitki türü Olimpos safranı, biyokaçakçıların hedefi haline geldi. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Gökhan Deniz, gösterişli çiçekleriyle dikkati çeken bu nadir bitkinin yurt dışındaki koleksiyonerlere satıldığını belirterek, korunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Kentte endemik bir tür olarak yetişen Olimpos safranı, biyokaçakçılar tarafından hedef alınıyor. AÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Deniz, bitkinin yalnızca Olimpos Beydağları Milli Parkı'nda yetiştiğini belirterek, korunması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Gökhan Deniz, Olimpos safranının dünya üzerinde sadece Beydağları Sahil Milli Parkı'nda görülen çok lokal bir tür olduğunu belirtti. Toprak altında yumrulu rizomu bulunan bu endemik bitkinin, sonbahar döneminde çiçek açtığını ve ilkbaharda meyve verdiğini söyleyen Prof. Dr. Deniz, "Bu bitki, gösterişli çiçekleri nedeniyle kaçakçılar tarafından hedef alınıyor. Olimpos safranı, biyokaçakçılar tarafından topraktan sökülerek yurt dışındaki koleksiyonerlere satılıyor" dedi.