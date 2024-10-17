Tek yumrukla komaya giren çiçekçiden acı haber
Antalya"da spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün attığı tek yumrukla komaya soktuğu çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin ölümü gerçekleşirken organları ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.
Antalya'da spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi.