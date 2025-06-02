Tekbir nasıl getirilir? Teşrik tekbiri nedir, ne zaman yerine getilir?
Müslümanlar Arefe Günü sabah namazından başlayarak bu bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirmekle bütün bunların Allah’ın bir lütfu olduğunu ilân ederler ve bu nimetleri bahşeden Rablerine şükürlerini ifade etmiş olurlar. Peki, tekbir nasıl getirilir? Teşrik tekbiri nedir, ne zaman yerine getilir?
Kurban bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren (27 Haziran 2023 )bayramın dördüncü günü (1 Temmuz 2023) ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna "TeşrikTekbiri" denir.