Tekel bayisinde dehşet anları! İki kişiyi öldüresiye dövdüler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre bir grup genç tekel bayisinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayisinde çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu.



Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayisinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü.