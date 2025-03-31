Tekel bayisinde dehşet anları! İki kişiyi öldüresiye dövdüler
Adapazarı'nda dün gece saatlerinde bir tekel bayisinde çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayın dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı. İki kişi dükkanın içinde ve dışında dakikalarca öldüresiye dövüldü. Emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre bir grup genç tekel bayisinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayisinde çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu.
Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayisinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü.