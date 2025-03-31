Tekel bayisinde dehşet anları! İki kişiyi öldüresiye dövdüler

Adapazarı'nda dün gece saatlerinde bir tekel bayisinde çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayın dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı. İki kişi dükkanın içinde ve dışında dakikalarca öldüresiye dövüldü. Emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tekel bayisinde dehşet anları! İki kişiyi öldüresiye dövdüler - 1

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre bir grup genç tekel bayisinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayisinde çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu.

Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayisinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekel bayisinde dehşet anları! İki kişiyi öldüresiye dövdüler - 2

Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye dövdüler. Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise savuran saldırganlar, kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tekel bayisinde dehşet anları! İki kişiyi öldüresiye dövdüler - 3

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı.

Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

Tekel bayisinde dehşet anları! İki kişiyi öldüresiye dövdüler - 4

Emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Gözaltına alınan şahısların birçoğunun ise yaşının 18'den küçük olduğu da öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER