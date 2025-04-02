Tekel bayisinde dehşet anları! "Yerde yatıp ölümü bekledim"

"YERDE YATIP ÖLÜMÜ BEKLEDİM"

Dükkanının içinde öldüresiye darp edilen büfeci Sacit Kesel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde tedavisine devam edilen Kesel, yaşadığı dehşeti anlattı.



Kesel, "Dükkanın içerisindeyken dışarıdan ses duyduk, arkadaşım dışarıya çıktı ‘ne oluyor gençler, sakin olun' derken onu ittirmeye başladılar ve ben de çıktım dışarıya beni içeriye soktular. Öncesinde dışarıda ona vurdular, yere düştü. İçeride ellerine ne geçtiyse bize fırlatmaya başladılar. Arkadaşım kanlar içerisinde geldi içeriye, yine saldırmaya devam ettiler. Sadece yerde yatıp ölümü bekledim. Yaklaşık 10-15 dakika süren bu süreç bize bir ömür gibi geldi. Artık canımızı veriyoruz diye düşündük" dedi.