Tekel bayisinde dehşet anları! "Yerde yatıp ölümü bekledim"
Sakarya'da tekel bayisi önünde gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Bir grup genç, kendilerini uyaran işletme sahibi ve emekli polisi öldüresiye dövdü. Başında 42 dikiş bulunan Sacit Kesel, "Sadece yerde yatıp ölümü bekledim." sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.
Dehşet veren olay pazar günü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Bir grup genç tekel bayisi önünde yüksek sesle tartışıyordu, iddiya göre işletmeci ve çalışan emekli polis gençleri uyarınca, öfkeleri bayiye yöneldi. Kendi aralarında kavgayı bırakıp karşı tarafa saldırıya geçtiler. Biri emekli polis memuru iki kişiyi hem dükkan içinde hem sokakta öldüresiye dövdüler.
Olayda 19 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Olay esnasında aldığı darbeler neticesinde tekel bayi sahibi Kesel'e 42'ye yakın dikiş atıldı. Kaburgalarında kırık olduğu öğrenilen emekli polis M.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.