Tekel bayisinde dehşet anları! "Yerde yatıp ölümü bekledim"

Sakarya'da tekel bayisi önünde gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Bir grup genç, kendilerini uyaran işletme sahibi ve emekli polisi öldüresiye dövdü. Başında 42 dikiş bulunan Sacit Kesel, "Sadece yerde yatıp ölümü bekledim." sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

Tekel bayisinde dehşet anları! "Yerde yatıp ölümü bekledim" - 1

Dehşet veren olay pazar günü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Bir grup genç tekel bayisi önünde yüksek sesle tartışıyordu, iddiya göre işletmeci ve çalışan emekli polis gençleri uyarınca, öfkeleri bayiye yöneldi. Kendi aralarında kavgayı bırakıp karşı tarafa saldırıya geçtiler. Biri emekli polis memuru iki kişiyi hem dükkan içinde hem sokakta öldüresiye dövdüler.

Olayda 19 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Olay esnasında aldığı darbeler neticesinde tekel bayi sahibi Kesel'e 42'ye yakın dikiş atıldı. Kaburgalarında kırık olduğu öğrenilen emekli polis M.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekel bayisinde dehşet anları! "Yerde yatıp ölümü bekledim" - 2

"YERDE YATIP ÖLÜMÜ BEKLEDİM"

Dükkanının içinde öldüresiye darp edilen büfeci Sacit Kesel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde tedavisine devam edilen Kesel, yaşadığı dehşeti anlattı.

Kesel, "Dükkanın içerisindeyken dışarıdan ses duyduk, arkadaşım dışarıya çıktı ‘ne oluyor gençler, sakin olun' derken onu ittirmeye başladılar ve ben de çıktım dışarıya beni içeriye soktular. Öncesinde dışarıda ona vurdular, yere düştü. İçeride ellerine ne geçtiyse bize fırlatmaya başladılar. Arkadaşım kanlar içerisinde geldi içeriye, yine saldırmaya devam ettiler. Sadece yerde yatıp ölümü bekledim. Yaklaşık 10-15 dakika süren bu süreç bize bir ömür gibi geldi. Artık canımızı veriyoruz diye düşündük" dedi.

Tekel bayisinde dehşet anları! "Yerde yatıp ölümü bekledim" - 3

"BU PLANLANMIŞ BİR SALDIRI"

Saldırının daha önceden planlandığını düşündüğünü belirten Sacit Kesel, "Şu anda yüksek derecede ağrılarım var. Kafamda zımba olmayan hiçbir yer yok, hastaneden söylenilen 42 civarında dikiş olduğu. Olay esnasında dakikalar içerisinde yüzlerce kişiyi toplamak mümkün değil. İlk etapta 8-10 kişi var arkasından ise 100'lerce kişi geliyor bu planlanmış bir saldırıdan başka hiçbir şey olamaz." diye konuştu.

Tekel bayisinde dehşet anları! "Yerde yatıp ölümü bekledim" - 4

"KAPATMAYACAĞIZ DÜKKANIMIZI"

Dükkanını kapatmayacağını aktaran Kesel, "Arkadaşımın sağlık durumu benimkinden biraz farklı. Kaburgalarında kırık var ve akciğeri sönmüş durumda doğal olarak dışarıdan hava veriliyor kendisine yani hastanedeki süreci devam ediyor." şeklinde konuştu.

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