Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına 5 erkek saldırdı! "Neden şikayet ettin" dediler, tekmeleyip sopayla vurdular
Erzurum'un Palandöken ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gürültü nedeniyle şikayetçi olan yüzde 80 engelli kadın, 5 erkek tarafından tekmelendi defalarca sopa darbesi aldı.
Erzurum'da yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan, gürültü yaptıkları iddiasıyla şikayet ettiği üst kat komşularının saldırısına uğradı.
48 yaşındaki kadın, 5 erkek tarafından tekme ve sopayla dövüldü.