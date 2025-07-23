Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına 5 erkek saldırdı! "Neden şikayet ettin" dediler, tekmeleyip sopayla vurdular

Ertesi günün akşamında işten çıkıp evine döndüğünü belirten Sarıaslan, annesi ve kardeşiyle evin karşısındaki parkta oturup çay içtiklerini ve saat 23.00 sıralarında evine giderken saldırıya uğradığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Eve gitmek üzereydim. O sırada bir grup erkek önüme çıktı, ellerinde sopalar vardı. Hiçbir şey demeden üzerime saldırdılar. Tekmelerle, sopalarla vurdular. Engel olmaya çalışan kardeşimin başını yardılar. Polis o sırada geldi ama müdahale etmelerine rağmen saldırı sürdü. Tekerlekli sandalyem kırıldı. 100 bin TL değerindeki özel donanımlı aracım büyük hasar gördü. İçlerinden biri silah çekti ve beni ölümle tehdit etti. Bütün bunların nedeni sadece gürültü ettikleri için şikayette bulunmam."