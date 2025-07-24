Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama

Sarıaslan yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Annem ve kardeşimle karşıdaki parkta çay içtikten sonra eve dönüyorduk. Saat 23.00 sıralarında bir grup erkek önümü kesti. Ellerinde sopalar vardı. Hiçbir şey demeden saldırdılar. Tekmelerle, sopalarla vurdular. Kardeşim engel olmaya çalıştı, başını yardılar. Polis geldi ama saldırı devam etti. Tekerlekli sandalyem kırıldı, 100 bin TL değerindeki özel donanımlı aracım da hasar gördü. İçlerinden biri silah çekip beni ölümle tehdit etti. Bütün bu şiddet, sadece polisi aradığım için oldu."