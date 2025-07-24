Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama

Erzurum'da bedensel engelli Esin Sarıaslan'ın 5 erkek tarafından dövüldüğü olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Olaya karışan diğer şüpheliler aranıyor.

Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama - 1

Erzurum'da 14 Temmuz akşamı Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde, Erzurum Şehir Hastanesi’nde memur olarak görev yapan yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan (48), annesiyle birlikte yaşadığı apartmanda gürültü yaptıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu üst kat komşuları tarafından saldırıya uğramıştı.

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Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama - 2

5 erkek, tekerlekli sandalyedeki Sarıaslan’a sopalarla ve tekmelerle saldırmıştı. Şüpheliler, Sarıaslan’ı korumak isteyen kardeşine de saldırıp yaralamıştı. Esin Sarıaslan, hastaneden darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama - 3

Saldırganlar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunan Esin Sarıaslan, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve valiliğe de başvuru yaptı.

Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama - 4

Sarıaslan yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Annem ve kardeşimle karşıdaki parkta çay içtikten sonra eve dönüyorduk. Saat 23.00 sıralarında bir grup erkek önümü kesti. Ellerinde sopalar vardı. Hiçbir şey demeden saldırdılar. Tekmelerle, sopalarla vurdular. Kardeşim engel olmaya çalıştı, başını yardılar. Polis geldi ama saldırı devam etti. Tekerlekli sandalyem kırıldı, 100 bin TL değerindeki özel donanımlı aracım da hasar gördü. İçlerinden biri silah çekip beni ölümle tehdit etti. Bütün bu şiddet, sadece polisi aradığım için oldu."

Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama - 5

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Dün, savcının talimatıyla şüphelilerden D.A. gözaltına alındı. D.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama - 6

"TUTUKLAMA BENİ SEVİNDİRDİ"

Esin Sarıaslan, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Tutuklama beni sevindirdi. Umarım diğer saldırganlar da en kısa sürede yakalanır ve hak ettikleri cezayı alırlar." diye konuştu.

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