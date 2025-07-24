Tekerlekli sandalyedeki engelli kadına saldırıya tutuklama
Erzurum'da bedensel engelli Esin Sarıaslan'ın 5 erkek tarafından dövüldüğü olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Olaya karışan diğer şüpheliler aranıyor.
Erzurum'da 14 Temmuz akşamı Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde, Erzurum Şehir Hastanesi’nde memur olarak görev yapan yüzde 80 bedensel engelli Esin Sarıaslan (48), annesiyle birlikte yaşadığı apartmanda gürültü yaptıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu üst kat komşuları tarafından saldırıya uğramıştı.