"Tekerlekli yalı"lara büyük tepki: Sarıyer'de sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı
Şehir içinde deniz kıyısına park eden karavanlardan şikayetler arttı. Halkın denizle arasına giren ve vatandaşın araçlarının park etmesinde sıkıntı yaşatan bu karavanlar bazı bölgelerde çektirilmeye başlandı.
30'DAN FAZLA KARAVAN BÖLGEDEN KALDIRILDI
İstanbul Sarıyer'de sahil şeridi üzerinde bulunan Kefeliköy ve Piyasa Caddelerinde son günlerde artan karavan parkları vatandaşların tepkisine yol açtı.
Kendi araçlarını park edecek yer bulamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri durumu Büyükdere ve Sarıyer Merkez Mahalle Muhtarlıklarına bildirdi. Muhtarlar Kubilay Yıldırım ve Ali Yazıcı ise aldıkları çok sayıda şikayet üzerine kaymakamlık ve belediye yetkilileriyle görüştüler. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer bölgede park halinde bulunan 30'un üzerinde karavanı kaldırttı.