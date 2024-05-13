"Tekerlekli yalı"lara büyük tepki: Sarıyer'de sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı

ŞİKAYET ÜZERİNE KARAVANLAR KALDIRILDI

Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, “Gerek Sarıyer muhtarlığımız gerekse Büyükdere muhtarlığımıza ciddi anlamda, diyebilirim ki 70-80 vatandaşımız şikayet etti. Dolayısıyla biz de bunu kaymakamlığımıza taşıdık. Kaymakamımız da bunu en kısa sürede çözdü. Çünkü bahsettiğimiz bu yol, birinci derece ulaşım alanı. Gerek Kefeliköy gerekse Piyasa caddemizde sayıları 30'u bulan karavanlar vatandaşlarımıza ciddi anlamda olumsuzluk yaşatıyordu. Kaldı ki bahsettiğimiz karavanların birçoğu da 6 ay, 10 ay, 13 ay gibi uzun süre burada park halinde hiç yerinden kımıldamayan karavanlardı.

Olumsuzluğun giderilmesi vatandaşlarımız kadar bizi de memnun etti. 5-6 tanesine ulaşamadılar, onları çekerek götürdüler. Diğerlerine ulaşıldı ve sahipleri geldi aldı ve götürdü. Bulunduğumuz bu alanda 23'e yakın karavan vardı, Kefeli Caddesi'nde de 8-9 tane vardı." dedi.