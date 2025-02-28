TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SÜLEYMANPAŞA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SÜLEYMANPAŞA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SÜLEYMANPAŞA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Tekirdağ Süleymanpaşa iftar vakti saat kaçta okunuyor? Süleymanpaşa için iftar saatleri ne kadar kaldı? Süleymanpaşa iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Süleymanpaşa Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Tekirdağ Süleymanpaşa oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Tekirdağ Süleymanpaşa iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Süleymanpaşa Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Süleymanpaşa oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Süleymanpaşa iftar vakti saati 19:07 vaktinde okunacak.