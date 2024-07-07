Tekirdağ'da anız yangını! Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını, itfaiye ekiplerini seferber etti.

Tekirdağ'da anız yangını! Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü - 1

Yangın, Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'nin Çayır bölgesinde meydana geldi.

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Tekirdağ'da anız yangını! Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü - 2


İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen anız yangınını gören çiftçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

Tekirdağ'da anız yangını! Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü - 3

Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılırken, Süleymanpaşa ilçesinden de takviye ekipler geldi.

Tekirdağ'da anız yangını! Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü - 4

Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da anız yangını! Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü - 5

Kimse yaralanmazken, jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ'da anız yangını! Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü - 6

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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