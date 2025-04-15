Tekirdağ'da av yasağı başladı: 250 bin liralık ağlar müsilajda kayboldu

Yasakla birlikte Tekirdağ Süleymanpaşa'daki birçok balıkçı limanlara dönerken 12 metrenin üzerindeki tekneler faaliyetlerini yaklaşık bir ay önce müsilaj nedeniyle durdurmuştu. Ancak 12 metrenin altındaki küçük tekneler, hava ve deniz şartları elverdiğinde avcılık yapabilecek. Bu tekneler, karides, kalkan ve palamut gibi türleri avlayamayacak ancak istavrit, lüfer, hamsi ve tekir gibi balıkları tutmaya devam edebilecek.