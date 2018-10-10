NTV

Tekirdağ'da bir dere daha renk değiştirdi

Anadolu Ajansı

Çorlu Deresi'nin geçen hafta atık nedeniyle renk değiştirerek pembe ve kırmızı akmasına benzer bir durum Kamaradere Deresi'nde yaşandı. Siyah ve kahverengi tonlarında akmaya başlayan dereden incelenmek üzere numune alındı.

  • 1

    Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamaradere Deresi'nden, renk değiştirmesi üzerine incelenmek için numune alındı.

    KİMYASAL ATIK NEDENİYLE DERE "KIRMIZI VE PEMBE" AKIYOR / ARŞİV HABER

  • 2

    Alınan bilgiye göre, ilçeden denize dökülen dere, yer yer siyah ve kahverengi tonlarında akmaya başladı.
  • 3

    Kamaradere Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine Marmarareğlisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.
  • 4

    Ekipler, dereden incelenmek üzere numune aldı. Dereye atık karıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin