Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda diş izleri çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vücudundaki morluklar nedeniyle cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edildi. Diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı. Sıla bebeğin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda diş izleri çıktı - 1

Malkara'da yaşayan Bakiye Y., kızı Sıla bebek 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Muayenesi yapılan Sıla bebek, daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla bebeği yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki bebek, muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

Durumu ağır olan bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.

Hastane ayrıca bebeğin aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda diş izleri çıktı - 2

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Bakiye Y., birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., 13 ve 14 yaşındaki 2 komşu çocuğu, tutuklandı. Polis yeleği giydirilerek çıkarılan Bakiye Y.'nin "Çocuğu ihmal" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda diş izleri çıktı - 3

"CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI ADLİ TIP RAPIRLARI İLE KESİNLEMİŞ DURUMDA"

Soruşturma sürerken Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de bir açıklama yaptı.

2 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığını açıklayan Gürcün, "Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek, bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine maalesef sebebiyet veriyor. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef, ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda." dedi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda diş izleri çıktı - 4

KÜÇÜK KIZIN DURUMU CİDDİ

Diğer yandan soruşturma kapsamında Sıla Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan Sıla Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.

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