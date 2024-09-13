Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda diş izleri çıktı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vücudundaki morluklar nedeniyle cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edildi. Diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı. Sıla bebeğin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.
Malkara'da yaşayan Bakiye Y., kızı Sıla bebek 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.
Muayenesi yapılan Sıla bebek, daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla bebeği yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki bebek, muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.
Durumu ağır olan bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.
Hastane ayrıca bebeğin aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.