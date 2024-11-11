Tekirdağ'da evlat dehşeti: Annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen A.Ç., Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü olan annesi Nilay Ç.'yi uykusunda bıçaklayarak öldürdü. 17 yaşındaki A.Ç., babasını, amcasını, yengesini ve dedesini de yaraladı.

Tekirdağ'da evlat dehşeti: Annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü - 1

Tekirdağ'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir genç, annesini katletti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı.

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Tekirdağ'da evlat dehşeti: Annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü - 2

Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da evlat dehşeti: Annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü - 3

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.

Tekirdağ'da evlat dehşeti: Annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü - 4

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Tekirdağ'da evlat dehşeti: Annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü - 5

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü olduğu öğrenildi. Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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