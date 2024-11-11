Tekirdağ'da evlat dehşeti: Annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen A.Ç., Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü olan annesi Nilay Ç.'yi uykusunda bıçaklayarak öldürdü. 17 yaşındaki A.Ç., babasını, amcasını, yengesini ve dedesini de yaraladı.
Tekirdağ'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir genç, annesini katletti.
Olay, saat 03.00 sıralarında Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı.