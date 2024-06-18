Tekirdağ'da fabrika yangını
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.