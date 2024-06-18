Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Tekirdağ'da fabrika yangını - 1

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ'da fabrika yangını - 2

İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da fabrika yangını - 3

Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Tekirdağ'da fabrika yangını - 4

Yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.

Tekirdağ'da fabrika yangını - 5
Tekirdağ'da fabrika yangını - 6
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