Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Velimeşe OSB’de yer alan ve geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren granür fabrikasında plastik malzemelerin depolandığı bölüm ile üretim yapılan alanlarda yangın çıktı.

Yangının büyük olması ve alevlerin kısa sürede yayılması nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çorlu, Ergene ve Çerkezköy itfaiyelerinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri ile fabrikaların itfaiye araçları ile su tankerleri de bölgeye sevk edilerek yangına müdahale etti.