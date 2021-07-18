Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'da bir geri dönüşüm fabrikasının plastik malzemelerin depolandığı bölümü ile üretim yapılan alanlarında yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor.

İHA 18.07.2021 - 11:38

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 1
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 2
Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 3
Velimeşe OSB’de yer alan ve geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren granür fabrikasında plastik malzemelerin depolandığı bölüm ile üretim yapılan alanlarda yangın çıktı.
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 4
Sabah erken saatte başlayan yangını fark eden çalışanlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 5
Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 6
Yangının büyük olması ve alevlerin kısa sürede yayılması nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çorlu, Ergene ve Çerkezköy itfaiyelerinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri ile fabrikaların itfaiye araçları ile su tankerleri de bölgeye sevk edilerek yangına müdahale etti.
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - 7
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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