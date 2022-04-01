    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkili olduğu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gökten adeta çamur yağdı. Park halindeki araçlar çamurla kaplandı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Haberler - İHA 01.04.2022 - 12:44

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı - 1

'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı - 2

Araçlarının çamurla kaplandığını gören kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlerken kimi ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. 

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı - 3

Araçların çamur kaplanması nedeniyle yıkamacılarda da yoğunluk oluştu.

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı - 4

Aracını temizlemeye çalışan Kenan Ograş, “Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz” dedi

Tekirdağ'da gökten çamur yağdı - 5
Tekirdağ'da gökten çamur yağdı - 6
Tekirdağ'da gökten çamur yağdı - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER