Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı

Tekirdağ’da sabah saatlerinde çamur yağdı. Üzeri çamurla kaplanan araçlar oto yıkamacılara akın etti.

Haberler - İHA 29.11.2021 - 11:07 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 11:09

Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı - 1

’da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

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Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı - 2

Gökyüzünden çamur yağışı sebebiyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı - 3

Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimi vatandaşlarda oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı - 4

Çamur yağmuru hakkında konuşan bir vatandaş, “Diyecek bir şey yok, işimize bakacağız. Böyle yağış olmaz. Araçlarımız çok kirlenmiş. Eskiden kar yağardı; ekin olurdu, buğday olurdu. Şimdi bu pisliği ne temizler, yağmurun seli temizler. Tabii ki yağmur yağmayacak, sele dönüşecek. Bu da Allah’ın bir imtihanı” dedi.

Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı - 5

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